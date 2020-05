Billy Corgan, el mítico líder de The Smashing Pumpkins, fue el invitado musical de la última edición virtual de The Tonight Show with Jimmy Fallon en donde complació a todos los internautas con una versión acústica de “Hard Times”, tema que se desprende de su último material como solista, Cotillions (2019).

La pieza original es una exuberante melodía country, que por supuesto, se presta bastante bien para una re-imaginación acústica dadas las condiciones actuales del planeta. Y es que el último material de Corgan se aleja un poco de su trabajo conocido en The Smashing Pumpkins, pues las guitarras reverberantes son sustituidas por la peculiar interpretación del artista sobre el ritmo sureño.

En cuanto a The Smashing Pumpkins se refiere, Corgan tenía muchos planes para la banda durante este 2020, que desafortunadamente, se vieron truncados por la pandemia del coronavirus.

El quinteto se embarcaría en una gira por América del Norte en abril que habría servido como una especie de secuela a Rock Invasion, su icónico tour de 1993.