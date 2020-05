Un día como hoy, pero del año 1980, Ian Curtis de Joy Division murió a la corta edad de 23 a causa suicidio, dejando un enorme hueco en su familia, círculo de amigos, banda y en el mundo de la música.

Hoy, a cuatro décadas de su muerte, su ex-compañero de banda, Peter Hook & the Light, ha publicado en YouTube el concierto So This Is Permanent como un tributo al legado histórico de Ian Curtis y Joy Division, y lo puedes ver en su totalidad a continuación.

El concierto que hoy nos comparte Peter Hook ocurrió el 18 de mayo de 2015 en Christ Church, Macclesfield, y se destacó por incluir en el setlist todas y cada una de las canciones conocidas de Joy Division, incluyendo los álbumes Unknown Pleasures y Closer en su totalidad y de principio a fin.

Sin embargo, toma nota porque el concierto So This Is Permanent de Peter Hook & the Light estará disponible únicamente por 48 horas a partir de hoy, así que no te pierdas la oportunidad de ver en streaming uno de los conciertos más icónicos que rinden tributo a la vida de Ian Curtis y Joy Division.