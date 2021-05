Después de que Zheani, una artista australiana denunciara a Ninja de Die Antwoord por acoso sexual en 2013, y que tanto las autoridades como los medios hicieran caso omiso a la denuncia, varios artistas se han unido para batear a la banda de cualquier evento en el que estén involucrados.

Hoy Stereogum ha reportado que ALT+LDN Festival en el Reino Unido se ha unido a esta causa después de que anunciaran a la banda como uno de sus estelares, y artistas como ZAND levantaran la voz en contra de ello:

“Mientras que es un honor formar parte de este gigantesco festival con tantos increíbles talentos, no puedo evitar decir que me siento profundamente incómodo con la presencia de cierta banda que tiene un historial de abusos y acosos sexuales a su nombre.



Como artistas, debemos ofrecer espacios seguros para las víctimas. No darle poder a gente que se sale con la suya”.