Esta no es la primera vez que acusan a Donald Glover de haber plagiado estrofas y melodías para “This is America”; en el pasado, ya Jase Harley argumento que la cadencia de la canción era obscenamente parecida a la de “American Pharaoh”. Sin embargo, hoy la demanda con peso legal viene de parte de Kidd Wes, quien asegura que la versión de Childish Gambino es una imitación textual de su track “Made in America“.

¿La verdad? Es posible que gane. La canción es indudablemente una base de inspiración para la versión de Glover, quien precisamente podría perder la demanda al comparar la cadencia de frases como “This is America/ Guns in my area/ I got the strap/ I gotta carry ’em” contra la de Kidd Wes que va en la misma cadencia de “Made in America/ Flex on the radio/ Made me a terrorist/ Pessimistic n***as/ You should just cherish this.”

La realidad es que hasta la temática de la canción es la misma; una crítica dura en contra de un sistema que ha normalizado la violencia, el racismo y los tiroteos masivos.

Ustedes, ¿qué opinan?