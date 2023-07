En un nuevo vlog subido a su canal de YouTube, el guitarrista Ola Englund (The Haunted, Feared, ex-Six Feet Under) recapituló el concierto estelar de Pantera que vio en Hamburgo, Alemania, y reveló que el vocalista Philip Anselmo le dijo que él era uno de los nombres que la banda tuvo en cuenta a la hora de formar su nueva alineación.

¿Quién es Ola Englund?

Ola Englund es un guitarrista de 41 años nacido en Suecia, más conocido por su trabajo con The Haunted, así como por ser un creador de contenidos que cuenta con más de 800 mil suscriptores en su canal de YouTube. Es un músico bastante prolífico, que también se mantiene ocupado con Feared, Scarpoint y su aventura en solitario. Durante un breve periodo (2012-2013), fue miembro del grupo de death metal Six Feet Under y tocó en el álbum ‘Unborn’ de la banda.

En un nuevo video de YouTube, Englund habló sobre cómo se la pasó en uno de los últimos conciertos de Pantera en Hamburgo. Desde el viaje hasta el lugar del concierto, pasando por la convivencia en el backstage y terminando con algunas reflexiones finales; el músico aseguró que el mismísimo Philip Anselmo le reveló que él estaba en la terna de guitarristas para Pantera.

“Anselmo parece estar en un gran momento ahora mismo. Sentí una energía muy buena cuando hablé con él. Me dijo que yo era un gran guitarrista y me dijo algo que voy a recordar el resto de mi vida. Me dijo que mi nombre estaba en la lista cuando empezaron a hablar de este tributo a Pantera“.

Un poco incrédulo, se pregunta en voz alta: “¿Mi nombre estaba en la lista? Vaya”.

“Obviamente hay tantas opciones y alternativas mejores, pero el mero hecho de saber que me tuvieron en cuenta -como si aunque hubiera estado al final de la lista [eso] no importara- me resulta increíble. ¿Cómo? Díselo a Ola, de 15 años. No tiene ningún sentido”.

Hay bastante contenido de Pantera en el canal de Englund, incluidos vídeos de él persiguiendo el tono de guitarra de Dimebag Darrell y desgarrando 10 de los riffs más memorables de la banda.

Mientras tanto, el próximo 21 de julio estará disponible el box set coleccionable ‘The Complete Studio Albums 1990-2000’, que destaca la eterna huella de la banda en la escena del metal. Entérate de los detalles por aquí.