El pasado 21 de junio el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, lanzó ‘The Catastrophists‘, su nuevo EP colaborativo con el artista electro-punk italiano The Bloody Beetroots; y que ofrece siete cortes inéditos cuya creación se gestó en medio de la pandemia del Coronavirus.

En un comunicado, Morello explicó como el material nació de “algunas notas de voz de riffs de guitarra” que posteriormente envió a Bob Rifo, la mente maestra detrás de The Bloody Beetroots, quien hizo las labores de co-productor en el álbum.

Del material se desprende “Lightning Over México”, sencillo inspirado en la lamentable desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sucedida un 26 de septiembre del 2014. Así lo confirmó el propio Tom Morello a través de redes sociales.