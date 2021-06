Ya han pasado más de dos meses desde que Billie Eilish reveló su sesión de fotos para la edición junio 2021 de la revista Vogue -en donde aparece modelando lencería-, y la cantante de 19 años de edad todavía tiene que responder a la polémica que desató tras mostrar su cuerpo, luego de años de prometer no hacerlo.

Recientemente, Eilish se entrevistó con Rolling Stone USA y dijo que muchos de los comentarios que recibió realmente no estuvieron bien. Recordemos que varias de las fotos que publicó de la sesión se encuentran en el Top 20 de los posts con más likes en Instagram. La más popular de ellas cosecha 22 millones de corazones, y contando.

Haciendo un suave eco de la misma postura que la llevó a no mostrar su cuerpo y ocultarlo bajo pesadas capas de ropa; la cantante dijo a Rolling Stone:

Vi una foto mía en la portada de Vogue [de] hace un par de años con ropa grande, enorme y oversized [junto a la nueva portada de Vogue]. Entonces el pie de foto decía: ‘Eso se llama crecimiento’.

Entiendo de dónde vienen esos comentarios, pero al mismo tiempo, es como, ‘No, eso no está bien. No soy esto ahora, y no necesito crecer a partir de eso’.

Vía RS.