Aunque Johnny Marr se ha hecho con un hueco en la historia del rock como miembro de The Smiths, nunca ha pretendido ser el guitarrista con más talento del mundo.

Cuando le preguntaron por sus influencias musicales, Marr citó al guitarrista de jazz John McLaughlin como uno de los mejores de la historia, y declaró a Music Radar:

“Es el mejor guitarrista que ha existido, John McLaughlin. No es del gusto de todo el mundo por su elección musical, porque viene del jazz y la fusión y todo eso, pero el álbum My Goal’s Beyond es música absolutamente genial. Y los primeros trabajos de la Mahavishnu Orchestra“.

Mucho antes de que Marr llenara escenarios al rededor del mundo, McLaughlin experimentaba con diversas texturas de acordes en el jazz-rock, llevando la guitarra fuera de su ámbito habitual y convirtiéndola en una extensión de su alma.

Aunque Mahavishnu Orchestra puede tener poco en común con una canción como “There is a Light That Never Goes Out”, Marr captó la versatilidad de la forma de tocar de McLaughlin.

También en la conversación, el músico dijo que quería ser capaz de poner la guitarra en la conversación cultural actual tanto como le sea posible, afirmando:

“Siento casi como si tuviera el deber de mantener la guitarra en un contexto tan moderno como pueda. Es muy fácil desconectar y sentir demasiada reverencia por el pasado. Quiero mantener esa sensación de modernidad, porque con la guitarra es fácil volver a caer en viejos tópicos”.

