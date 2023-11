Tal parece ser que The Prodigy ha cambiado la letra de su famosa canción de 1997 “Smack My Bitch Up” luego de años de controversia.

La banda, originaria de Essex, está actualmente de gira por Europa y recientemente tuvo dos presentaciones en el Alexandra Palace de Londres durante el fin de semana. Un video de su concierto del viernes 24 de noviembre, compartido en redes sociales; muestra al cantante Maxim interpretando los primeros versos de la canción.

En apariencia, él dice dos veces “Change my pitch up”, en lugar de la frase original: “Change my pitch up, smack my bitch up”.

Esta canción, extraída del icónico álbum de The Prodigy ‘The Fat of the Land’ (1997), generó controversia desde su lanzamiento y en una ocasión fue votada como la canción más polémica de todos los tiempos (vía The Independent).

Además de recibir críticas por parte de artistas como Tori Amos y los Beastie Boys, fue condenada por la Organización Nacional de Mujeres, quienes acusaron a la canción de promover la violencia contra las mujeres como una forma de entretenimiento.

En respuesta, el álbum fue retirado de varias tiendas en Estados Unidos, y cadenas internacionales como la BBC prohibieron la reproducción del sencillo en sus emisoras o emitió una versión censurada.

A pesar de la polémica, “Smack my bitch up” fue enormemente exitosa tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y ‘The Fat of the Land’ encabezó las listas de éxitos estadounidenses ocho días después de su lanzamiento.

En su momento, la banda defendió la canción argumentando que era un tributo a la cultura “B-boy” del hip-hop.

Pero a pesar de la polémica, ni Keith Flint ni Liam Howlett se retractaron de la canción. Sin embargo, el representante de su sello discográfico XL, Richard Russell, admitió haber lamentado los motivos del tema y abordó la controversia en sus memorias de 2020, ‘Liberation Through Hearing’.

“¿Es arte? Sí, más o menos, y gran parte del arte no es agradable”, escribió. “¿Alguna mujer sufrió abusos debido a The Prodigy? Mi instinto me dice que no. Pero, ¿cómo puedo estar seguro? Entonces, ¿me arrepiento de haber lanzado un sencillo en XL con el título ‘Smack My Bitch Up’? No. Pero dudo que lo volvería a hacer”.

Keith Flint falleció a los 49 años en 2019. Sus compañeros de banda anunciaron su primera gira desde su muerte el año pasado, revelando una serie de conciertos de verano, además de compartir un homenaje al cantante de “Firestarter”.