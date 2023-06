En México, no solo el transporte terrestre es una calamidad, ¡también el aéreo! En redes sociales, el conjunto de ska punk estadounidense Save Ferris contó la amarga experiencia que vivió con Volaris, luego de que la aerolínea cancelara los vuelos que previamente habían agendado para visitar el país, teniendo que pagar miles de dólares para poder llegar a su destino.

En Instagram, Save Ferris, a quien seguramente recordarán por el tema “Come On Eileen” de 1997; aseguró que por supuestos problemas con el procesamiento de pago, Volaris canceló las reservaciones que habían realizado con tres semanas de anticipación para llegar a México, pues tienen planeado tocar el día de hoy (30 de junio) en el Foro Alarcón de la CDMX.

“Vergüenza debería darles, Volaris, por permitirnos reservar vuelos con semanas de antelación, darnos la impresión de que nuestros vuelos estaban asegurados en el momento de la reserva, luego culparnos de sus problemas de procesamiento en American Express”. Vía redes sociales.

Desafortunadamente, los miembros de Save Ferris no son los primeros ni serán los últimos en sufrir abusos por parte de Volaris (y otras aerolíneas locales). Todas ellas acumulan cientos de quejas en organismos públicos como PROFECO, por no respetar el itinerario asignado, no querer hacer devoluciones cuando corresponde; negarse a prestar el servicio (como en el caso de Save Ferris) y daño y/o extravío de equipaje.

Después de pagar mil dólares ($17,150 pesos) por obtener “asistencia telefónica”, la banda de Orange County pudo subir al avión, no sin antes tener que abandonar a uno de sus integrantes, quien tuvo que buscar otra aerolínea para llegar a la CDMX.

“En todos nuestros años de viaje, cientos de vuelos a todas partes del mundo, colectivamente, ninguno de nosotros ha experimentado algo como esto. Por las mentiras, el abuso, y por la extorsión, por sus prácticas comerciales torcidas pedimos a nuestros fans #boycottvolaris. Nos vemos todos en la Ciudad de México”

Save Ferris se presenta el día de hoy, 30 de junio, en el Foro Alarcón (Virginia Fábregas, San Rafael), junto a Salón Victoria y Valkirias.