🪶🪶 Peso Pluma – Foro Sol 🪶🪶



🎟️Preventa Citibanamex Prestige



🔗Link: https://t.co/HZlBuFKnum

(mañana el mismo 9 AM Priority)



💵Precios boletos con cargos:

VIP $4,500

GRAL A $2,856

VE A $2,628

NA A $2,028

VE B $1,656

GRAL B $1,416

NA B $1,344

VE C $1,068

NA C $828 pic.twitter.com/zGE7xqHMBL