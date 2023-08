Cuando Nirvana actuó en el MTV Unplugged, Kurt Cobain expresó cierto pesar por no ser tomado tan en serio, lamentando que todos se centraran en artistas como Eddie Vedder cuando hablaban de compositores fenomenales. Reflexionando sobre las letras del grupo, Dave Grohl recordó que Cobain ponía la melodía antes que cualquier otra cosa, recordando: “Solía decirme ‘la música es lo primero y las letras son lo segundo’, y creo que la principal habilidad de Kurt era con la melodía”.

Si bien Cobain nunca afirmó hablar por sus fanáticos, su posición como una de las estrellas de rock más grandes del mundo comenzó a afectarlo cuando hizo su tercer disco. Llegando solo un año y medio después de su avance, ‘In Utero’ fue el sonido de Cobain criticando apático al mainstream, con canciones que parecían diseñadas para no alcanzar el éxito.

Aunque Kurt seguía siendo responsable de la mayor parte de la composición de las canciones, “Scentless Apprentice” marcó una de las primeras veces que todos los miembros de Niravana fueron acreditados por escribir una canción. Nacido de un atasco en el que estaban trabajando en ese momento, Cobain originalmente había escrito la música en respuesta al libro ‘Perfume’. Incluso, alberga una de las líneas favoritas de Grohl que escribió su compañero.

Al hablar sobre el impacto que tiene la canción, Grohl destacó una sección de Scentless Apprentice” como su favorita y le dijo a Mojo:

“Una de mis líneas favoritas en una canción de Nirvana, que es jodidamente oscura y de la que no me di cuenta dhasta que me senté en mi casa en Seattle tocando las primeras mezclas de In Utero, es la línea de ‘Scentless Apprentice’ donde Kurt canta, ‘No puedes despedirme porque renuncio’. Si hay una línea en cualquier canción que me da los escalofríos, es esa”.