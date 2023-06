Si pensabas que los Dr. Simi eran lo más loco que los fans habían lanzado al escenario, una chica en el Reino Unido acaba de romper el récord del objeto más extraño en un concierto de Pink.

Durante su última presentación en el Hyde Park de la ciudad de Londres, una joven lanzó las cenizas de su madre al escenario.

Al notar esto, la cantante de 43 años notó la bolsa, tomó el objeto y preguntó en voz alta:

“¿Estás son las cenizas de tu madre? Wow, no sé cómo sentirme al respecto” — Pink

Si bien, lo único que hizo fue pausar “Just Like a Pill”, para eventualmente continuar con su show, no cabe duda de que la experiencia fue, por demás, bizarra.

Ya en el pasado otros fans habían hecho una costumbre lanzar peluches, flores y hasta sus propios celulares a diferentes escenarios alrededor del mundo, pero nunca algo tan sagrado como las cenizas de un ser querido.

¿Recuerdas cuando a Harry Styles le lanzaron un nugget de pollo en el ojo? Pues esto definitivamente lo supera todo.

Checa por acá el video: