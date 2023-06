Avatar: The Last Airbender: Primeras imágenes del live-action de Netflix.

En 2005, Michael Dante DiMartino & Bryan Konietzko dieron vida a una de las aventuras animadas más importantes del nuevo milenio: ‘Avatar: The Last Airbender’.

Hoy, Netflix parece estar listo para replicar lo mismo ahora en su versión live-action, y por acá te dejamos las primeras imágenes para que seas testigo de este nuevo gran reto, reporta Variety.

Si bien, en 2010 M. Night Shyamalan lo intentó de la mano de Paramount Pictures con un largometraje que resultó en un completo fiasco. Sin embargo, Netflix, quienes comenzaron con este proyecto hace cuatro años ya (pausado claramente por todo el tema de la pandemia a partir del 2020), parecen querer aventurarse a este reto que los fans, parecen muy nerviosos de ver.

¿La razón? Los creadores originales, quienes formaron parte del proyecto en un inicio, terminaron por salirse debido a “diferencias creativas” con la plataforma.

Eso significa que, en algún punto del camino, simplemente no encontraron una manera saludable de trabajar y, mientras ellos querían llevar el proyecto por un lado, Netflix de repente decidió llevarlo por otro.

¿Quién mejor que los creadores para liderar una adaptación? Ya lo vimos con The Last Of Us; es la única fórmula que funciona. Así que si Netflix va a tomar su propio camino… ¿Tiene Avatar esperanzas de triunfar en su live-action?