Farnaz Khaki-Sadigh, diseñador de vestuario en el live-action de ‘Avatar‘ que Netflix ha desarrollado en los últimos tres años, ha revelado que la serie ha concluido su filmación.

Gracias a comicbook, sabemos que el proyecto, que ya antes reveló un vistazo a lo que nos podemos esperar con los actores Gordon Cormier & Daniel Dae Kim haciendo un sparring como Ozai & Aang en el set, ha concluido con todo el proceso de filmación y se encuentra listo para iniciar post-producción.

La serie que originalmente contaba con el apoyo de Michael Dante DiMartino & Bryan Konietzko , pero eventualmente terminó por separarse de ello debido a problemas creativos y diferencias en cuanto al rumbo visual que ambos le quería dar, ahora se enfrentará a un duro reto en ell cual, no sólo tendrá que cumplirle a los fans, sino que deberá demostrar que es mejor que aquella película que fracasó en 2010.

La serie aún no tiene fecha de lanzamiento o teaser/trailer, pero no dudamos que pronto vamos a poder disfrutar de un avance relacionado a este wrap up. ¿Están listos?

En otras noticias, este es el reparto oficial del live-action.