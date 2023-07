Rosalía actuó ante una audiencia acumulada de casi dos millones de personas durante su gira mundial ‘Motomami’, según se ha revelado (vía Billboard).

La cantautora española comenzó la primera etapa de la gigantesca gira en julio de 2022, en apoyo de su tercer álbum de estudio. Este año, Rosalía inició la segunda parte de la gira con numerosas apariciones en festivales de América Latina, Estados Unidos y Europa, como Coachella y el Primavera Sound en Barcelona.

Según un comunicado de prensa, la estrella ofreció 68 actuaciones en 21 países de tres continentes a lo largo de toda la gira de un año. La última fecha de la era “Motomami” tuvo lugar el pasado sábado (21 de julio) en el Lollapalooza París 2023.

La actuación, que constó de 21 canciones, fue presenciada por 55,000 personas en el festival francés. El día de la actuación, la cantante tuiteó: “Hoy se acaba Motomami”. En un emotivo discurso sobre el escenario, dijo al público (vía Billboard):

“Las bendiciones que me ha dado ‘Motomami’ son infinitas, y ‘Motomami’ termina en París. Muchos de vosotros me descubristeis gracias a este proyecto, gracias a este álbum. Estoy muy agradecido a todos vosotros. No sé cómo será el próximo capítulo, hay algunas ideas pero no lo sé. Sólo Dios lo sabe”.

“A todos mis fans del mundo, quiero que sepáis que os quiero y que sois lo mejor que me ha podido pasar”.