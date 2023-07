Durante gran parte de su trayectoria musical, Sinéad O’Connor fue una defensora de múltiples causas que le causaron demasiada incomodidad a la industria de la música; desde lo vocal que fue en cuanto al tema de trastornos mentales, hasta su pronunciamiento en contra del papa, la iglesia y la trata de menores de edad que siempre ha estado vinculada a esas instituciones religiosas.

Todos supieron de eso, pero nunca nadie la apoyó, e incluso, muchos medios y personajes de la industria la tacharon de loca y ridícula durante décadas; esos mismos medios y personajes que el pasado 26 de julio del 2023, cuando Sinéad O’Connor falleció, le dedicaron grandes homenajes y palabras de despedida, y que ahora sin deberla ni temerla, Morrissey ha señalado como hipócritas, según Variety.

“Es bien sabido que a los que no encajan bien en la industria se les cataloga de raritos, pero cuando fallecen, ahí están para llamarlos “íconos” y “leyendas” de la manera más hipócrita y cobarde posible, tan sólo porque no pueden contestarles y no pueden demostrar lo cobardes que han sido todos ustedes.



Sinéad los buscó y les pidió su ayuda; buscó su consejo y buscó que estuvieran con ella cuando los altos mandos de la industria le dieron la espalda. Y no tuvieron el valor de estar para ella cuando estaba viva”.

– Morrissey