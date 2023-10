Foo Fighters se presentó por novena vez en Saturday Night Live, interpretando dos canciones de su más reciente álbum.

En el episodio del 28 de octubre, conducido por el comediante Nate Bargatze, la banda liderada por Dave Grohl inició con el enérgico tema “Rescued”, seguido por la conmovedora “The Glass”, en colaboración con H.E.R., quien aportó su voz y habilidades en la guitarra. Ambos tracks forman parte del undécimo álbum de Foo Fighters, titulado ‘But Here We Are‘.

Tras su lanzamiento en junio, el nuevo material discográfico se ha posicionado como el mejor en las listas de Top Alternative Albums y Top Hard Rock Albums de Billboard. Además, el sencillo principal del LP, “Rescued”, encabeza las listas de Hot Hard Rock Songs.

Antes de subir al escenario, el conjunto fue introducido por nada más y nada menos que el icónico actor Christopher Walken. Grohl, además, exhibió su destreza cómica durante el programa, participando en un par de sketches, uno sobre una mujer embarazada en busca de ayuda médica en un avión y otro en un número musical pregrabado que presentaba a un trío country cantando junto a un lago.

En un breve clip promocional, los integrantes se sumaron al espíritu de Halloween/ Día de Muertos al disfrazarse como los personajes de la película clásica ‘El Mago de Oz’, con Grohl asumiendo el papel de “Dorothy”.

Christoper Walken introduced Foo FIGHTERS's performance during tonight's SNL.pic.twitter.com/hWAq30BYen — CONSEQUENCE (@consequence) October 29, 2023

Mientras tanto, Foo Fighters se encuentra preparándose para su gira Everything or Nothing at All, que recorrerá 10 estadios en los Estados Unidos durante el verano de 2024. Los teloneros en fechas seleccionadas incluyen a Pretenders, the Hives, Mammoth WVH, Alex G, Amyl and the Sniffers y L7.

Christopher Walken, por su parte, celebra una impresionante trayectoria de más de 70 años, pues empezó a actuar los 10 años de edad en televisión, para después saltar al teatro y cine. En 2022, tuvo un papel secundario como “Burt Goodman”, el jefe de la división de Óptica y Diseño en la serie ‘Severance’ de Apple TV+. Por su actuación, fue nominado al premio Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática. Interpretará al emperador “Shaddam IV” en la película de 2024, ‘Dune: Part Two’.