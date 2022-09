Recientemente, Dave Grohl rompió en llanto al interpretar “Times Like These” en el primer homenaje al fallecido Taylor Hawkins.

Ahora más que nunca, el corte de ‘One By One’ (2002) tiene un lugar muy especial en el corazón del público y la banda, sin embargo; antes de estos difíciles acontecimientos ya gozaba de cierta popularidad, razón por la cual Dave Grohl no quizo que apareciera en ‘Glee’.

En 2011, en el marco del lanzamiento de su documental ‘Back and Forth’, Grohl dijo que no a todo el mundo debe de gustarle ‘Glee‘ -la exitosa comedia musical adolescente- y que tampoco todas los artistas quieren aparecer ahí.

“Y luego el tipo que creó Glee se ofende tanto porque no estamos, como, suplicando estar en su jodido programa… que se joda ese tipo por pensar que cualquiera y todo el mundo debería querer hacer Glee”.

Grohl incluso admitió haberle dado una oportunidad a ‘Glee‘ pero, después de tan solo 10 minutos, se convenció de que las comedias musicales no son especialmente lo suyo.

Pero tal parece ser que, más que tener un problema con el programa, lo que le en verdad le molesta es la actitud “arrogante” de su creador, Ryan Murphy.

Ejemplificó su argumento -que no todos quieren aparecer en Glee– con Guns N’ Roses y Kings of Leon: “Slash fue el primero. Quería tener a Guns ‘n’ Roses y Slash le dijo: ‘Odio los malditos musicales. Es peor que Grease’.

“Entonces Murphy dijo: ‘Bueno, por supuesto que diría eso, es una vieja estrella de rock acabada, eso es lo que hacen'”.

“Y entonces Kings of Leon dicen, ‘No, no queremos estar en tu programa’. Y él es como, ‘Pequeños mocosos…’ Amigo, tal vez no todo el mundo ama Glee. Yo incluido”.