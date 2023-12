Tras el lanzamiento del Spotify Wrapped de este año, se ha revelado que Miley Cyrus tuvo la canción más exitosa de la plataforma durante el 2023.

La estrella pop estadounidense encabeza la lista de las canciones con más ingresos en Spotify este año, según un informe realizado por Best Casino Sites (a través de Line Of Best Fit).

Según los resultados recién compartidos, Cyrus fue la artista que más ganó con una sola canción, su sencillo “Flowers“. El tema, que apareció a principios de año en su álbum ‘Endless Summer Vacation’, se convirtió en una de las canciones más populares del periodo que está por terminar.

El álbum fue el octavo esfuerzo discográfico de Cyrus, y siguió a ‘Plastic Hearts’ que compartió en 2020.

El single principal del LP, “Flowers”, también se convirtió en la canción que más rápido superó los mil millones de streams en la plataforma -lo que consiguió en tan solo 112 días- y actualmente ronda los 1,600 millones de streams.

Según Spotify, esto significa que ha ganado alrededor de $7 millones de dólares por derechos de autor.

En segundo lugar se encuentra el éxito “Kill Bill” de SZA, que ha ganado aproximadamente $6 millones y medio de dólares y acumula 1,400 millones de reproducciones.

‘SOS’ de SZA y ‘Harry’s House‘ de Harry Styles estuvieron entre los álbumes más populares del año, así como el icónico disco de Arctic Monkeys ‘AM’ y dos álbumes de Taylor Swift, ‘Lover’ y ‘Midnights’.

El tercer puesto del ranking lo ocupa la estrella del pop Harry Styles con “As It Was”. Según el informe, aunque la canción se publicó en abril de 2022, ha entrado en la lista porque ha sido la más reproducida este año, acumulando alrededor de 2,800 millones de reproducciones y $12 millones y medio de dólares en derechos de autor.