MGMT anunciaron oficialmente un nuevo álbum, ‘Loss of Life’, y compartieron su primer sencillo, “Mother Nature”, a través de un video musical. ‘Loss of Life’ saldrá el 23 de febrero de 2024 a través de Mom + Pop y será el primer álbum nuevo de la banda en seis años. Jordan Fish, colaborador de toda la vida, dirigió el vídeo para “Mother Nature”, que combina animación con acción en vivo.

En un comunicado de prensa (vía Under the Radar), MGMT dice colectivamente que “Mother of Nature” “describe la mitología arquetípica de MGMT de un héroe que intenta lograr que el otro héroe emprenda el viaje que “debe” emprender. Una parte suena como Oasis”.

El vídeo de la canción trata sobre dos amigos animales, llamados simplemente Perro y Tortuga, que “se unen para acabar con un malvado coleccionista de mascotas”, según el comunicado de prensa.

“Espero que la historia haga feliz a la gente y que también se sienta conectada con la familia, los amigos y el reino animal”, dijo Fish.

La portada del álbum es una pintura de 2006 de John Baldessari, Noses & Ears, Etc. (Part Two): Two (Flesh) Faces with (Blue) Ears and Noses, Two (Flesh) Hands, and Hobby Horse, 2006.

‘Loss of Life’ es el quinto álbum de MGMT y la continuación de ‘Little Dark Age’ de 2018, que muchos vieron como un regreso a la forma del conjunto y que fue lanzado a través de Columbia . La canción principal de Little Dark Age se convirtió en un éxito viral durante la pandemia y es la tercera canción más reproducida de todos los tiempos de la banda, detrás de sus primeros éxitos “Electric Feel” y “Kids”.

Sobre ‘Loss of Life’, MGMT dijo: