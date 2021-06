El día de ayer (22 de junio), la comunidad metalera 🤘🏼 implosionó luego de que Metallica, uno de los pilares indiscutibles del género, anunciara un nuevo álbum de covers en donde más de 50 artistas re-versionarán algunos de sus más grandes éxitos, todo esto para conmemorar el 30º aniversario del mítico ‘Black Album’ .

La curiosa compilación lleva por título ‘The Metallica Black List’, y es curiosa por el hecho de que talentos tan distintos entre sí como J Balvin e IDLES; Mon Laferte y Royal Blood; Ha*Ash y The Neptunes; y Pepe Madero y Kamasi Washington, ofrecerán un cover de su canción favorita del ‘Black Album’. Serán un total de 53 invitados, es decir, 53 covers, y naturalmente puedes esperar varias re-interpretaciones de un mismo tema.

Pese a la controversia generada por la diversidad del elenco, cabe la pena destacar que todo lo recaudado por ‘The Metallica Black List’ será donado a la caridad a través de All Within My Hands, la fundación altruista de Metallica, junto a la organización que el colaborador en cuestión elija.

Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith – “Nothing Else Matters”

Naturalmente, la categoría de “Nothing Else Matters” es la que más participantes posee, y la versión de Miley Cyrus, quien se hizo acompañar de Elton John, Chad Smith (de Red Hot Chilli Peppers), WATT, Yo Yo Ma, y el propio Robert Trujilo, fue seleccionada como uno de los primeros sencillos.

Dave Gahan, Mon Laferte, Phoebe Bridgers y My Morning Jacket también rendirán su propia versión del clásico de clásicos de Metallica. ¿Cuál será la mejor?

Juanes – “Enter Sandman”

Otra de las piezas infaltables de Metallica, la poderosa “Enter Sandman”, también tiene un buen número de seguidores, entre ellos el colombiano Juanes, quien entrego su versión -mucho más moderada- del corte (y sí, en inglés).

Además del ganador del premio Grammy, Mac DeMarco, Ghost, Weezer y un par más de colegas probarán suerte con “Enter Sandman”.

Puedes ver la lista completa de canciones y colaboradores por aquí.