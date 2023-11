En la industria contemporánea, las ceremonias de premiación ya no ostentan la relevancia que tenían, por sus procesos ambiguos de selección. Aún así, algunos se sienten ofendidos cuando no son considerados en las nominaciones. Tal es el caso de Matty Healy, el polémico líder de The 1975, quien recientemente ofreció un iracundo discurso luego de que el último álbum de su banda no fuera considerado para la 66º edición de los premios Grammy, el reconocimiento más prestigioso en cuanto a música se refiere.

Recientemente, la Academia de Grabación de los Estados Unidos presentó a los nominados para los Grammy 2024, que se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero en la Crypto Arena en Los Angeles. En la sección de Álbum del Año encontramos en su mayoría a intérpretes femeninas como Miley Cyrus, Janelle Monáe, SZA, Olivia Rodrigo, Lana del Rey y Taylor Swift.

Por su parte, en la categoría de Mejor Álbum de Rock, los más recientes trabajos de Foo Fighters, Greta Van Fleet, Paramore, Metallica y Queens of the Stone Age fueron considerados. Mientras tanto, el último esfuerzo de The 1975, ‘Being Funny In A Foreign Language’, producido por Jack Antonoff (quien también produjo los álbumes nominados de Lana del Rey y Taylor Swift– no recibió ningún nombramiento, algo que enfureció a Matty Healy.

Durante su última actuación en el Madison Square Garden, el vocalista de 34 años de edad expresó su frustración al no haber siquiera sido considerados en alguna de las categorías, ya que su último disco cumple con los parámetros de elegibilidad. Hablando con el público, dijo que los repetidos desaires a The 1975 son un “p*to escándalo”, y se refirió a los votantes de los Grammy como “idiotas”. También dijo: “Kanye es uno de mis héroes”, aunque admitió que es “un héroe incómodo de tener ahora mismo”

“El hecho de que no nos nominaran a los Grammy es una p*ta barbaridad. Y la razón por la que la gente no lo dice es porque no es de muy buen gusto decirlo. Pero yo no soy de buen gusto. ¿Están locos? A Brief Inquiry, I Like It When You Sleep – ¡Nada! ¡Váyanse a la m*erda! Idiotas. ¿De qué demonios hablan? Quiero decir, “About You”, sólo por sus propios méritos, merece un p*to Grammy. Quiero decir, realmente no me importa mucho, pero me da rabia”.

En realidad, durante toda su trayectoria que se remite a 2002, The 1975 sólo ha sido considerado para los premios Grammy en dos ocasiones: En 2017, ‘I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It’ optó al premio al mejor paquete en caja o edición especial limitada; mientras que “Give Yourself A Try” obtuvo un guiño a la mejor canción de rock en 2020.

En noticias relacionadas, recientemente The 1975 confirmó que se retirarán de los escenarios de manera indefinida. De acuerdo a lo dicho por el propio Matty Healy, el último concierto que el conjunto ofrecerá será el 24 de marzo de 2024 en Ámsterdam. Después de ello, entrarán en un parón indefinido. Entérate de los detalles por aquí.