El festival inglés Reading & Leeds ha confirmado que Liam Gallagher encabezará el evento del 2024 interpretando en su totalidad el icónico ‘Definitely Maybe’ de Oasis.

Gallagher se encuentra entre los seis cabezas de cartel anunciados para la edición del próximo año de R+L. Este elenco incluye a Lana Del Rey, Blink-182, Fred Again.., Gerry Cinnamon y Catfish & The Bottlemen, con Raye, Skrillex, Spiritbox y Digga D confirmados también para actuar.

En el marco de su gira para conmemorar los 30 años desde el influyente debut de Oasis en 1994 con ‘Definitely Maybe‘, los organizadores del festival han revelado que Liam ofrecerá esta misma actuación especial en Reading & Leeds 2024.

Gallagher, quien fue el cabeza de cartel en R+L por última vez en 2021, expresó sobre su próxima presentación:

“Voy a estar tocando en Reading & Leeds, los festivales más rock and roll que nos quedan en el Reino Unido. Be there or be square LG x”.