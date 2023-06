Liam Gallagher explicó recientemente la clave que llevó a Oasis al éxito y no habló de sus exitosos álbumes o a ninguno de sus arrasadores sencillos, como “Don’t Look Back in Anger” o “Wonderwall”. La clave del éxito de Oasis fue salir de gira exhaustivamente.

Salir de gira: La clave del éxito de Oasis según Liam Gallagher

Liam Gallagher ofreció recientemente una entrevista a la BBC Radio 2 de Londres (vía Far Out), en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum en vivo Knebworth 22, y en medio de dicha entrevista, Liam habló de sus años con Oasis, sus intenciones de reunirse con Noel y de muchas cosas más.

Y hablando de Oasis, Liam aprovechó para subrayar que salir de gira fue un elemento vital para el éxito de la banda, además de ofrecer entrevistas, aparecer en revistas y lanzar sencillos. No obstante, Liam considera firmemente que dar y dar conciertos fue la clave del éxito de Oasis.

“Oasis no se hizo grande gracias a la radio o a las revistas. Siempre estábamos de gira, tocando todas las noches y así conectábamos con los jóvenes. Obviamente la prensa ayudó un poco, pero siempre estábamos allá afuera con los jóvenes y siempre tocando, porque era lo que mejor sabíamos hacer. Muchas bandas actuales no se atreven a subirse a una van y salir de gira.”

Parece ser que salir de gira y ofrecer miles de conciertos fue la clave determinante para que Oasis vendiera, al día de hoy, más de 70 millones de copias en todo el mundo. Una tremenda locura, ¿no?

Mientras tanto, Liam Gallagher aún no rompe el silencio tras la victoria del Manchester City en la Champions League, pues el ex-vocalista de Oasis prometió que su dicho equipo ganaba la final de la Champions, reuniría a Oasis.