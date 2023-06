Gwen Stefani ha regresado a los escenarios recientemente para girar con nada más y nada menos que su más grande heroína de todos los tiempos.

Tal y como RCN reporta, la ex-integrante de No Doubt, abrió los dos conciertos que Pink ofreció durante la celebración del British Summer Time Festival en la ciudad de Londres, para luego confesar que el honor era todo para ella ya que la autora de “Just Like A Pill”, es su más grande ejemplo a seguir.

Pink, quien se encuentra actualmente girando por el mundo como parte de su, ‘Summer Carnival Tour’, cerró dos importantes fechas dentro del BTS celebrado en el Hyde Park. Sin embargo, aprovechando que Gwen Stefani había regresado, luego de que se retirara de la música para concentrarse en ser madre de familia, la cantante decidió contactar a su management para extender la invitación y poder tenerla al menos en dos conciertos.

Gwen Stefani, quien en 2017 lanzó un disco de villancicos titulado You Make It Feel Like Christmas, mismo que no logró mucho amor por parte de su público pues la irreverente cantante de la que todos nos enamoramos, ya sonaba más al estilo musical de su marido, Blake Tollison Shelton, quien apoyo en la producción del disco dándole un toque country.

Sin embargo, una reina siempre será una reina y por acá, puedes ver un poquito de lo que vivió durante ese increíble concierto en la ciudad de Londres.

Por cierto, ahora que está tocando… ¿Será que un show en nuestro país sería posible? Definitivamente rompería con la taquilla.