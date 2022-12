En la era de los regresos cualquier cosa puede pasar y, en esta ocasión, podríamos ver de vuelta a No Doubt, artífices de éxitos noventeros como “Don’t Speak”, “Just a Girl” o “Hella Good”. Por supuesto, nada es oficial pero la líder indiscutible del proyecto, Gwen Stefani, ofreció algunas palabras al respecto.

Recientemente, Stefani concedió una nueva entrevista al Wall Street Journal antes de la nueva temporada de ‘The Voice’, que será la última de su marido, la estrella del country Blake Shelton, a quien conoció en el programa.

Con Shelton dejando ‘The Voice’, las preguntas y respuestas abordan los planes de Stefani para el futuro, incluidas las posibilidades de una reunión de No Doubt. Al respecto, Stefani dijo:

“¿Qué posibilidades hay? Acabo de estar en The Drew Barrymore Show. Era una de mis celebridades favoritas cuando era pequeña, y ahora acabo de estar en un programa con ella”. “Cualquier cosa puede pasar. No tengo ni idea de lo que va a pasar con No Doubt. No hemos hablado de hacer nada, pero parece que todo el mundo lo hace, ¿no? Toda la gente de los 90: Blink-182 hizo una gira de ocho meses que se agotó en cinco minutos“. Vía TWSJ.

Los comentarios de Stefani, de 53 años de edad, no podrían ser más acertados. La nostalgia es un factor decisivo con el que muchas bandas y managements han estado jugando recientemente, y el regreso de agrupaciones míticas como Blink-182, My Chemical Romance e incluso Pantera solo refuerzan la teoría. Las tres mencionadas anteriormente ya vinieron a México como parte de su gira del regreso, o planean hacerlo.

A My Chemical Romance, por ejemplo, se le atravesó la pandemia del Coronavirus en medio de sus planes del regreso luego de 10 años de no tocar juntos. Sin embargo, eso no impidió que más tarde agotaran todas las localidades en donde se presentan, incluido el festival Corona Capital 2022.

A Blink-182, por su parte, le hizo falta que uno de sus integrantes enfermara gravemente para considerar reunirse. La alineación original, conformada por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom Delonge, volverá a los escenarios en 2023 luego de 8 años. En México ofrecerán dos jornadas (ya agotadas) en el Palacio de los Deportes.

En el caso de Pantera, la reunión fue polémica ya que dos de sus integrantes originales no están presentes. Aún así, han tocado con mucho éxito en Latinoamérica (México incluido, como parte del festival Hell & Heaven 2022). En 2023 continuarán con los tramos norteamericanos y europeos de su gira.