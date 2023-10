Dicen que del amor al odio hay solo un paso, y Shirley Manson, la vocalista de Garbage, conoce un disco que encarna a la perfección este sentimiento ambivalente. “Es genial para tener sexo y llorar hasta el cansancio”, dijo sobre el esfuerzo del 2017, que poco a poco se está convirtiendo en un clásico del indie rock moderno.

En 2018, Garbage participó en el popular segmento de Amoeba “What’s In My Bag”, en donde algunos de los intérpretes más famosos revelan sus selecciones a la hora de ir a comprar a la icónica tienda de discos y vinilos.

En el caso de Shirley, fue la integrante de Garbage que más cosas adquirió, entre vinilos, libros y playeras. En cuanto a la selecciones literarias tomó ‘A Personal Story of L.A. Punk’ de John Doe de X y la biografía de Iggy Pop; mientras que de merch escogió una playera de PJ Harvey y otra de Amoeba. En el campo musical, compró discos de Perfume Genius (‘No Shape’,) y Leonard Cohen (‘You Want it Darker’) , además de algunos soundtracks (Dario Argento, ‘Opera’) y recopilaciones (‘American Epic’).

Sin embargo, hubo un disco que Shirley Manson describió con singular emoción. Se trata del debut homónimo de Cigarettes After Sex, el conjunto de dream pop de El Paso, Texas, conocido por su estilo musical etéreo, limente y a menudo onírico.

“Tengo este disco de Cigarettes After Sex, que es una banda con la que salimos de gira el año pasado y de la que nos enamoramos perdidamente, y apenas están empezando a explotar”, dijo Manson, sosteniendo el LP. “Simplemente tienen este sonido increíble, sencillo y melancólico que me hace sentir, y creo que al resto de mis compañeros de banda, realmente bien”. Agregó Vig: “Es como drogarse escuchándolos, lo juro por Dios”.

El debut discográfico de ‘Cigarettes After Sex‘ se publicó en 2017 a través de Partisan Records y tuvo una acogida bastante positiva, tanto por el público como por la crítica especializada. Incluye algunos de los sencillos más conocidos de la banda, como “Apocalypse”, “K.”, “Sunsetz” y “Sweet”.