Ya se ha dicho antes, pero la música y el deporte tienen varias cosas en común, como el poder de hablarle a la gente. Recientemente, esta sinergía se apreció una vez más, luego de que el ícono tenista sueco Roger Federer subiera al escenario con Coldplay a cantar “Don’t Panic”.

Aprovechando su vida posterior a la jubilación, Federer asistió al concierto no sólo como fan, sino como parte del equipo. Para deleite del público, fue invitado al escenario por Chris Martin para unirse a la banda y tocar el sonajero durante su interpretación de la popular “Don’t Panic”.

Federer se integró a la perfección, sincronizando su instrumento con la melodía de la banda e incluso cantando junto a todos ellos. El momento fue inolvidable para todos los presentes, tal y como lo captaron los propios fans en diversos videos para redes sociales.

ROGER FEDERER JOINED COLDPLAY ON STAGE TO PLAY & SING ‘DON’T PANIC’! 😭🇨🇭#ColdplayZurichpic.twitter.com/MPWtrXfeN2 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 2, 2023

Más tarde, el maestro del tenis publicó en Instagram una serie de fotos del concierto, clasificando la experiencia como “la aventura de su vida”. El ex jugador ya ha demostrado antes sus dotes como cantante. Ha compartido otras actuaciones en Internet, como una versión de “With a little help from my friends” de The Beatles.

La gira ‘Music of the Spheres’ , en apoyo del álbum homónimo de Coldplay, es conocida por su viaje envolvente y metafórico a través de diferentes fases musicales. Durante una entrevista, Chris Martin describió la división del concierto en cuatro partes distintas, símbolo de una expedición transformadora.

Mientras tanto, luego de una carrera de casi 25 años años, Roger Federer se despidió de las canchas en 2022 a los 40 años de edad, dejando un legado inmenso detrás suyo. Fue número 1 del mundo en individuales por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante 310 semanas, incluido un récord de 237 semanas consecutivas, y terminó como número 1 del año en cinco ocasiones.