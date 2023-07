Recientemente se ha hecho viral en redes sociales una desagradable tendencia de fanáticos aventando cosas al escenario mientras el artista está actuando. Sin embargo, el rapero estadounidense Lil Nas X se tomó las cosas muy bien cuando, en medio de su show en el Lollapalooza de Estocolmo, alguien le lanzó un juguete sexual.

En el vídeo del incidente, Lil Nas interpreta “Down Souf Hoes”, moviéndose alegremente por el escenario con un atuendo compuesto por unas botas azules de piel hasta las rodillas y un taparrabos a juego adornado con una calavera de toro en la cintura. De repente, algo sale volando hacia él desde el público y casi lo golpea en la rodilla.

Lil Nas X reacts to a fan almost hitting him with an adult toy onstage:



“who put they p**sy on stage?!”pic.twitter.com/ZnXNdXwxi7