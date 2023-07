A lo largo de su carrera, Dave Grohl ha tocado con casi todos los grandes nombres de la industria, desde una aparición con David Bowie en el concierto de su 50 cumpleaños hasta actuaciones junto a Paul McCartney o Mick Jagger. Sin embargo, a pesar de su destreza, sólo hay una banda con la que una vez afirmó que no es “física o musicalmente” capaz de tocar.

Cuando Rolling Stone le preguntó cómo respondería si el grupo canadiense de prog-rock Rush le pidiera que tocara la batería con ellos, el hombre de Foo Fighters respondió:

“Diría que no estoy física ni musicalmente capacitado, pero gracias por la oferta'”. Continuó elogiando al baterista Neil Peart, llamándole “otro animal, otra especie de batería”.

Aunque Grohl afirma que conoce los arreglos, sugirió que él es “como Meg White para Neil Peart” antes de exclamar: “¡Y es una de mis baterías favoritas! También es la batería favorita de mi hija. Mi hija toca la batería con dos tipos de música: White Stripes y AC/DC. Le digo: ‘Eso es exactamente lo que tenías que hacer'”.

La inquietud de Grohl parece provenir de su conexión personal con la banda: fue fan de Rush desde muy joven, y escuchar a la banda incluso le ayudó a aprender a tocar la batería. En una entrevista con Pulse of Radio (vía Far Out), recordó la trascendental experiencia de escuchar el álbum de Rush de 1976, ‘2112’, a la edad de ocho años: “Cambió el rumbo de mi vida. Oí la batería. Me hizo querer ser baterista”.

