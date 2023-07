Roger Waters ha vuelto a grabar el álbum seminal de Pink Floyd, ‘The Dark Side of the Moon’, y lo publicará como LP en solitario, ‘The Dark Side of the Moon Redux’, el 6 de octubre a través de SGB Music. El material reimaginado coincide con el 50 aniversario del original, pero llegará sin la participación de la banda formativa de Waters. Como adelanto del mismo, se ha compartido su sencillo debut, “Money”.

Waters produjo el LP junto a Gus Seyffert y grabó los temas con una banda de estudio que incluye a Seyffert, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd y Jon Carin. Los otros miembros de Pink Floyd que ayudaron a crear el original, David Gilmour y Nick Mason, no aparecen en las nuevas grabaciones.

“El Dark Side of the Moon original se siente en cierto modo como el lamento de un anciano sobre la condición humana”– dijo Waters en un comunicado (vía Rolling Stone).

“Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha calado. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reimaginada“. “Cuando mencioné por primera vez la idea de regrabar The Dark Side of the Moon a Gus y Sean, todos pensamos que estaba loco, pero cuanto más lo considerábamos, más pensábamos: ‘¿No se trata de eso?’ Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos creado, una obra que puede sentarse orgullosamente junto a la original, mano a mano a través de medio siglo de tiempo”. Vía Rolling Stone.

Waters anunció sus planes de regrabar el álbum de 1973 a principios de este año en una entrevista con The Telegraph. En ella, el músico explicó que lo hacía porque “no hay suficiente gente que reconozca de qué va, qué era lo que yo decía entonces”.

Waters también ha suscitado otras polémicas en los últimos años. El pasado agosto, tachó al presidente Joe Biden de “criminal de guerra” y afirmó que estaba “alimentando directamente la guerra en Ucrania.” En mayo, el cantante fue acusado de llevar un atuendo “de estilo nazi” durante un concierto en Berlín, lo que posteriormente dio lugar a una investigación policial. Él se defendió diciendo que la gente quería “desprestigiarle y silenciarle“. Entérate de los detalles por aquí.