El pasado fin de semana, Caifanes ofreció dos conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes capitalino, deleitando a sus seguidores con sets de más de 30 canciones que incluyeron algunos de sus éxitos más destacados, junto con algunas sorpresas. No obstante, el exmiembro Alejandro Marcovich reaccionó con furia ante el supuesto cambio en la letra del Himno Nacional mexicano por parte de Saúl Hernández y sus colegas durante el espectáculo. ¿Fue realmente así?

Durante la última presentación de Caifanes en el Palacio de los Deportes, el 9 de diciembre, y hacia el final del concierto, la banda capitalina contó con la participación de Vivir Quintana, compositora e intérprete de “Canción Sin Miedo”, tema surgido en medio de la problemática social de la desaparición de mujeres en México, y que se ha convertido en un himno dentro del movimiento feminista.

Solidarizándose con la causa, Caifanes y Vivir Quintana interpretaron juntos “Canción Sin Miedo”, la cual, en su letra, toma prestadas algunas frases del Himno Nacional Mexicano. En redes sociales, el exmiembro del grupo, Alejandro Marcovich, criticó a Saúl Hernández y compañía porque, según él, habían modificado la letra del Himno, sin embargo, se trata de la composición original de “Canción Sin Miedo”.

“Aparte de oportunista (SH, como siempre) no sabe la letra del himno mexicano: ¿Qué es eso de «y retiemblen sus centros la tierra»? No puedo creer lo que leo. ¿Y qué demonios es eso de «al “sororo” rugir del amor»? Esto me rebasa”, dijo en Twitter.