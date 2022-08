A 5 años de su último material discográfico (‘Utopia‘, 2017), Björk ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Fossora‘, disponible este mismo otoño. La cantante islandesa confirmó las buenas nuevas a través de una extensa entrevista con The Guardian, en la que también explicó que gran parte de la inspiración detrás del álbum viene de la muerte de su madre, Hildur Rúna Hauksdóttir, ocurrida en 2018.

El título del álbum, ‘Fossora’, es la versión femenina de la palabra al latín para “cavador”. Las canciones fueron escritas durante y después del encierro por la pandemia del Coronavirus, en el que Björk regresó a su país natal.

“Creo que no había estado tanto en casa desde que tenía 16 años”- dijo. “Es culpable admitirlo, pero comía pudín de chocolate todos los días. Me quedé muy anclada en la tierra y me encantó”.

