Recientemente, Alex Lora se presentó como uno de los invitados al podcast de entrevistas de Yordi Rosado. Entre otras cosas, el intérprete de 70 años de edad reveló una anécdota que retrocede al año de 1998, cuando abrieron los conciertos que The Rolling Stones ofrecieron la CDMX. Afirmó, entre comicidad y un poco de escozor, que Mick Jagger y compañía les prohibieron tajantemente tocar sus canciones.

Era el año de 1998, y los míticos Rolling Stones se presentaban por segunda ocasión en la CDMX en el marco de la gira Bridges to Babylon, que promocionaba el álbum del mismo nombre del que se desprenden sencillos como “Anybody Seen My Baby?” o “Saint of Me”.

A los Rolling Stones no les gustó que El Tri tocara “She’s Like a Rainbow”

Los encargados de abrir ambas fechas en el Foro Sol fueron El Tri, que para entonces ya gozaban de una gran reputación tras publicar discos como ‘Simplemente’ o ‘Una Rola para los Minusválidos’.

Como parte de su set, la banda liderada por Alex Lora decidió tocar un cover de “She’s Like a Rainbow”, uno de los clásicos de la discografía de los Stones. “Toda la raza dijo: ‘ay, güey, son los Rolling o qué pedo ; se prendió cabrón el asunto”, contó Lora.

Más tarde durante la jornada, los propios Rolling Stones interpretarían “She’s Like a Rainbow”, no sin antes mencionar que tocarían su versión original y no la que habían escuchado anteriormente por parte de El Tri.

“Qué chinguen a su madre los Rolling, ustedes, y que viva el rock and roll”

Para la segunda fecha, El Tri tenía preparado otro cover, esta vez de “Paint It Black”; sin embargo, antes de salir al escenario, fueron informados por el staff que se abstuvieran de tocar cualquier canción que perteneciera al catálogo de los Rolling Stones. Al respecto, Lora comentó:

“Dije: ‘No, ya no tocó ninguna rola de ellos, chinguen a su madre los Rolling, ustedes y que viva el rock and roll'”.

Pero tal parece ser que no hubo un gran resentimiento por parte de ambos conjuntos, pues según el propio Lora, posteriormente Keith Richards y Ronnie Woo los invitaron a convivir con ellos en el backstage, limando así cualquier aspereza.

Puedes ver la plática completa de Alex Lora con Yordi Rosado a continuación: