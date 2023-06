Quentin Tarantino, aclamado director quien ha sido objeto de controversiales comentarios por siempre hacer chistes, argumentos y hasta arcos narrativos exclusivamente basados en el racismo contra los afroamericanos en sus películas, parece sí tener límites al momento de escribir y grabar: “Nada de animales muertos”.

Según Variety, esto ocurrió durante una de sus Master Class en la ciudad de Cannes, donde se celebra el festival de cine más importante del mundo.

Durante su plática, el director compartió su punto de vista en películas como “Dirty Harry”, “Rolling Thunder” y otras películas similares, en donde expresó que mucha de la influencia que ha tenido a lo largo de su carrera, se esconde entre muchos de los silogismos narrativos que poco a poco se han convertido en su especialidad:

“Me encanta la violencia; pero me gusta por lo que verdaderamente representa dentro de un filme: que es falso. Puedes cortar 200 cabezas en una película y se entiende que es falso, que es actuado, que es cine y que no es algo real”.

– Quentin Tarantino