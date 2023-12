Mickey y Minnie pasarán a ser de dominio público este próximo 01 de enero. A partir de entonces, Disney ya no disfrutará de derechos de autor exclusivos sobre las primeras versiones de los personajes. Los caricaturistas, cineastas, novelistas y compositores clandestinos (quienquiera que sea) serán libres de hacer lo que quieran con ellos.

Mickey Mouse ha sido durante mucho tiempo un símbolo en las guerras de derechos de autor. Más allá del impacto práctico, la expiración (95 años después de su debut en el cortometraje “Steamboat Willie”) es también un hito simbólico importante.

“Este es un problema importante. Está generando mucho entusiasmo en la comunidad de derechos de autor; finalmente está sucediendo”. – Jennifer Jenkins, directora del Centro Duke para el Estudio del Dominio Público para Variety

Cada 01 de enero, Jenkins celebra el Día del Dominio Público y publica una larga lista de obras que ahora los artistas pueden remezclar y reinventar de forma gratuita.

La lista de este año incluye a Tigger, quien, al igual que Mickey Mouse, hizo su primera aparición en 1928. Otras obras de ese año incluyen “Lady Chatterley’s Lover”, “All Quiet on the Western Front” y “The Cameraman” de Buster Keaton.

Las celebraciones son relativamente recientes. Después de que el Congreso ampliara los términos de los derechos de autor en 1998, pasaron 20 años sin que nada entrara en el dominio público. Las obras comenzaron a perder la protección de los derechos de autor nuevamente en 2019 y, desde entonces, ha habido temporada abierta para “El gran Gatsby”, “Rhapsody in Blue” y Winnie the Pooh.

Pero… ¿Fue la liberación de Winnie lo mejor que le pudo ocurrir? A juzgar por este trailer, creemos que no.