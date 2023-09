Durante casi una década, Keanu Reeves enfrentó una serie de intensas secuencias de acción en la franquicia ‘John Wick’. De hecho, el productor Basil Iwanyk afirma que en ‘John Wick: Chapter 4’, fue el propio actor quien solicitó que su personaje fuera asesinado.

A lo largo de cada película, el personaje de Reeves, “John Wick”, escapó milagrosamente de la muerte en numerosas ocasiones. Sin embargo, al final del Capítulo 4, vemos a sus seres queridos junto a su tumba, lo que sugiere que “John Wick” finalmente falleció.

Y aunque los fanáticos de la serie han tenido ciertas dificultades para aceptar esta posibilidad, los comentarios de Iwanyk parecen confirmar que el personaje podría haber llegado a su fin.

En entrevista con Collider, Iwanyk comentó:

A pesar del título de la franquicia, es difícil imaginar una película futura en la serie sin la presencia de Reeves, pero incluso si el Capítulo 4 sugiere la muerte de su personaje, aún no hemos visto el final de John Wick.

Reeves regresará como “Wick” en la próxima película derivada llamada ‘Ballerina’, en la que la historia se desarrolla antes de los eventos del Capítulo 4.

Varias figuras han sido parte integral de la franquicia ‘John Wick’ desde sus inicios, pero la colaboración entre Reeves y el director Chad Stahelski ha sido la fuerza impulsora detrás de los nuevos capítulos. Iwanyk señaló que todos en la franquicia desean otra entrega, pero dependerá de cuándo o si Stahelski y Reeves encuentran la inspiración para contar otra historia.

“Todos queremos más de John Wick. No sabemos cómo será ni cuándo ocurrirá, pero amamos este mundo y estamos comprometidos. Resolveremos todos los desafíos. ¿Hemos resuelto todo? No. Y si no podemos resolverlo, ¿habrá una nueva película? No, por supuesto que no. Nadie intentará improvisar solo para hacerlo”.