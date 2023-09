Uno de los principales temas de conversación de DC y Warner Bros. con The Flash, dirigida por Andy Muschietti, fueron los diversos cameos de numerosos rostros famosos que han aparecido en películas de superhéroes a lo largo de los años.

Esto incluyó la participación de tres actores distintos que interpretaron el papel de Bruce Wayne/Batman en una sola película: Ben Affleck, Michael Keaton e incluso George Clooney. Sin embargo, uno se destacó más que los demás y fue Nicolas Cage como Superman, el cual Tim Burton sencillamente no pudo procesar.

En una entrevista reciente con el British Film Institute, Tim Burton habló sobre el impacto que tuvo el que Warner Bros. descartara “Superman Lives”, largometraje que incluía a Nicolas Cage como el héroe titular, así cómo de su sentir al ver a Cage como Superman y al Batman de Michael Keaton en The Flash de DC Studios.

“No, no me arrepiento. Diré esto: cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sucede, te afecta por el resto de tu vida.

Porque te apasionan las cosas, y cada cosa es un viaje desconocido, y aún no estaba ahí. Pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan, ni un poquito”.