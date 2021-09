20 años han pasado desde que Derek Zoolander apantalló al mundo con el poder de su mirada “Magnum”. Hoy, por motivo de dicho aniversario, varios actores se reunirán para celebrar dos décadas de tan divertida comedia dirigida por Ben Stiller quien recientemente ofreció una entrevista bastante reveladora.

Tal como el actor comentó para Esquire, el papel que Owen Wilson tomó originalmente pudo ser para nada más y nada menos que Jake Gyllenhaal.



En aquellos entonces, se suponía que Wilson tenía el papel seguro, sin embargo por cuestiones de agenda, todo indicaba que no podría realizar el papel debido a otros proyectos.

Fue entonces que Stiller decidió abrir audiciones y de entre toda la gente que llegó, un joven Jake Gyllenhaal se acercó a hacer una versión de Hansel bastante divertida y que de alguna forma, era ligeramente más exagerada que la que Owen ya interpretaba.

¡Y pudo quedar! ¡Lo tenía todo! Pero tal y como Ben lo comenta, Wilson acomodó sus horarios y pudo hacerlo a tiempo a los rodajes. Pero él no fue él no fue el único; tal parece ser que Mugato estaba destinado a interpretarse por otro actor cuando el mismo problema ocurrió con su agenda. Y en calor de la desesperación, llegó a Stiller la presencia de Will Ferrell quien dio vida a la mejor versión de Mugato posible, creando un impresionante villano con toques hilarantes.

¡Fue un sube y baja de emociones pero se logró! Y hoy tenemos 20 razones para celebrar a Zoolander.