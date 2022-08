Además de Patrick Stewart, existe otro actor de alto perfil dispuesto a interpretar al “Profesor X”. Se trata de nada más y nada menos que de Giancarlo Esposito (‘Breaking Bad’) quien, recientemente, compartió su deseo de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel y reveló que ya se ha reunido con el estudio para discutir sobre roles potenciales.

Fue en el marco del TJH Superhero Car Show & Comic Con en San Antonio, Texas, que Esposito dijo que, aunque al público le encantaría verlo como un villano icónico como “Magneto” o incluso el “Doctor Doom”, a él le gustaría actuar como el “Profesor X”. El anfitrión del panel instó a Esposito a elegir uno de estos personajes que le encantaría interpretar.

“Voy a optar por algo que sea un poco diferente”– respondió. “Voy a ir y ponerlo en el universo que es el Profesor X”. Vía Collider.

Pese al entusiasmo del actor, Marvel aún no ha confirmado que se esté trabajando en un proyecto live action de ‘X-Men‘. En la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige anunció la Fase 5 y 6 de Marvel, pero nada se mencionó sobre los mutantes durante el accidentado panel.

Sin embargo, Marvel sí confirmó un reboot animado de ‘X-Men ’97’ para Disney Plus, que llegará a la pantalla chica durante el otoño del 2023. Esposito no está entre el reparto de voces del proyecto actualmente pero, con una segunda temporada ya confirmada, todavía podría integrarse.

También ha habido varias pistas sobre la introducción de los X-Men en el UCM de acción real. En ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Patrick Stewart hizo una aparición como una variante del “Profesor X”. Luego, ‘Ms. Marvel’ introdujo oficialmente a los mutantes en el canon del UCM, cuando se reveló que “Kamala Khan” tiene el gen mutante.