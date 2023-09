Con un avance de treinta segundos que nos ofrece nuevas imágenes y a un Patrick Wilson en serios problemas, DC ha estrenado el primer trailer de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Tal y como moviewebb reporta, Aquaman fue uno de los mayores éxitos sorpresa de los últimos años, dentro de un fallido multiverso de súper héroes creado por Zack Snyder & Warner Bros.

Siendo probablemente uno de los héroes menos populares de DC, Aquaman logró recaudar $1,148 mil millones de dólares en su primer película, recibiendo elogios de la crítica y llegando a los titulares más importante en el mundo de la publicidad.

Y no fue para menos, ya que la película dirigida por Jason Momoa fue divertida, espumosa y llena de acción y encanto, todo lo que las demás películas de DC, nunca fueron.

Por eso es que no fue ninguna sorpresa cuando el estudio dio luz verde a una secuela que próximamente conoceremos como Aquaman and the Lost Kingdom, y aunque se retrasó repetidamente debido a la pandemia y problemas de posproducción, la película finalmente llegará a los cines el 20 de diciembre.

La secuela trae de vuelta a Momoa como Arthur Curry junto a personajes como Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman y Temeura Morrison. Para marcar eso, se lanzó el primer avance de la secuela y, aunque es breve pero atractivo, muestra más diversión y, además, a Patrick Wilson nuevamente en su papel de Ocean Master, metido en serios problemas, lo que puede indicar que le den un giro a su personaje.

¿Quieres ver el avance? Dale una mirada por acá: