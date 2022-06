Después del fenómeno mediático en el que se convirtió la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación y perjurio, y en la cual Depp ganó contundentemente después de demostrar con pruebas que Amber abusó de su posición de mujer en la era #MeToo, ahora thedirect afirma que DC y Warner, la sacarán de todas las escenas que tenía programadas para ‘Aquaman 2‘.

La actriz que desde la primera película no recibió mucho cariño debido a que los fans consideraron su actuación un tanto pobre, ya arrastraba una desaprobación general del público desde que ganó su demanda contra Depp.

Ahora que se ha demostrado que los abusos y la violencia venían de los dos lados, Heard deberá enfrentarse no sólo al bloqueo de Hollywood, sino también al de un movimiento entero del que se colgó para su propio beneficio.

La confirmación llega a través de KC Walsh, un insider en los estudios quien ha confirmado que el equipo de edición se encuentra retocando ciertas escenas, y reorganizando selección de cuadros, pues Amber Heard, será eliminada de casi todas.

En otras noticias, si creen que Amber la pasó mal, imagínense a Depp quien no sólo quedó fuera de ‘Pirates of the Caribbean’, sino que ahora, un actor completamente diferente lo reemplazará como Jack Sparrow.