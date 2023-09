Si esperabas disfrutar de Blue Beetle en HBO Max en las próximas semanas, tenemos noticias decepcionantes para ti, ya que parece que la espera podría ser larga tal y como espinof lo reporta.

Lo admitiremos, no esperábamos que Blue Beetle comenzara a transmitirse en Max en septiembre, pero luego de que HBO no incluyera a la película en el calendario de estrenos en streaming de septiembre, supusimos que la razón era porque la misma acaba de estrenarse en los cines el pasado 18 de agosto.

Sin embargo, no sólo la película no llegará en septiembre ni octubre, sino que la verdadera razón por la cual la plataforma no la incluyó, es porque quisieron meterla dentro de los promocionales del famoso “Heritage Month” en EE.UU., y por temas de identidad cultural, se negaron a aparecer.

La exclusión de Blue Beetle en los materiales promocionales de su programación de contenidos del “Heritage Month”, parece haber confirmado que la película no comenzará a transmitirse en septiembre, pero probablemente tampoco llegará en octubre. O al menos no llegará en la primera quincena de octubre.

Recientemente, Max ha estado lanzando nuevas películas de DC Comics en aproximadamente 70 días o menos, lo que sugiere que existe la posibilidad de que la película llegue a finales de octubre.

Y si eres de los que cree que esto no es posible, te dejamos un pensamiento lógico: no hay forma de que Max no hubiera promocionado la fecha de lanzamiento en streaming de la película como parte de la celebración del “Heritage Month”, después de haber negociado con su management el usar a Xolo Maridueña como embajador del mismo.

Después de todo, la película ha sido celebrada por su representación latina y habría sido el título perfecto para celebrar a los creadores latinos. Así que, lo mejor que nos queda es apostarle a la última semana de octubre, pero hasta que Warner no confirme, no sabremos exactamente.