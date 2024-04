El clásico “Wish” de Nine Inch Nails es un torbellino de energía y rabia. Lanzada en 1992 como parte del EP “Broken”, esta canción es un grito visceral que se ha convertido en un himno para los amantes del metal industrial. Su ritmo frenético, sus riffs abrasadores y la voz desgarradora de Trent Reznor la han convertido en una de las favoritas de los fans.

Pero, ¿qué sucede cuando un grupo de niños talentosos se apodera de esta canción? La O’Keefe Music Foundation nos ofrece una respuesta asombrosa. En su video de “Wish”, vemos a un conjunto de jóvenes músicos entregándose por completo a la intensidad de la música. Los riffs de guitarra, la batería atronadora y la voz apasionada se combinan para crear una experiencia electrizante.

La O’Keefe Music Foundation es una organización sin fines de lucro que brinda educación musical gratuita a niños de todo el mundo. Su objetivo es inspirar y nutrir el talento de jóvenes músicos, y lo logran de manera espectacular. A través de sus proyectos, los niños tienen la oportunidad de tocar canciones icónicas y experimentar la magia de la música en un entorno profesional.

Y, como si fuera un guiño del destino, hay noticias recientes sobre Nine Inch Nails. Trent Reznor, en una entrevista con Rick Rubin, reveló que no debemos esperar un nuevo álbum de la banda en el futuro cercano. En cambio, está más interesado en componer bandas sonoras para películas. Aunque no tendremos un álbum pronto, la música de Nine Inch Nails sigue resonando en nuestros corazones, y la próxima generación de músicos está lista para llevarla al siguiente nivel.

Así que, si aún no has visto el video de la O’Keefe Music Foundation tocando “Wish”, te espera una experiencia intensa y emocionante. ¡El legado de Nine Inch Nails vive a través de estos jóvenes talentosos!