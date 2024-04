En un giro inesperado y emocionante para los fanáticos de la música, Matt Bellamy, el líder de la banda británica Muse, ha dado su sello de aprobación a una versión única de su éxito “Knights of Cydonia”. El cover, que reimagina la canción en el distintivo estilo de System of a Down, ha capturado la atención de Bellamy y de los entusiastas de la música por igual.

El video, publicado en YouTube por el usuario Andre Antunes, conocido por sus versiones metaleras de canciones populares y memes de internet, ha logrado una interpretación creíble que realmente parece tocada por la banda de metal armenio-estadounidense. La versión captura a la perfección la forma de cantar de Serj Tankian, con coros épicos y guitarras mucho más pesadas que las de la canción original.

La reacción de Bellamy no se hizo esperar. Utilizando su cuenta oficial de Twitter, el músico compartió el video con un simple pero elocuente comentario: “Oro”. Este endoso ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de Muse y ha generado un renovado interés en la versatilidad y el impacto duradero de “Knights of Cydonia”.

El cover de “Knights of Cydonia” al estilo de System of a Down es un testimonio del poder de la música para trascender géneros y fronteras. Con la bendición de Bellamy, este cover se une a la lista de interpretaciones memorables que continúan inspirando y deleitando a las audiencias alrededor del mundo.