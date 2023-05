Los rockeros británicos Muse no son precisamente conocidos por ser la banda más heavy del género, pero su cantante y guitarrista, Matt Bellamy, afirma que sienten un gran aprecio por sus compatriotas Iron Maiden.

En una nueva entrevista con Classic Rock, Bellamy habló del nuevo álbum de Muse, ‘Will of the People’, y de la influencia del heavy metal en ciertas canciones. Así mismo, afirmó que Maiden “son más punks” que otros titanes específicos del gremio. Y no hablaba de otros que de Metallica.

“Quiero decir, el metal siempre ha estado presente para nosotros. Cuando crecíamos escuchábamos bandas como Iron Maiden . Y aunque conectamos más a través de Nirvana, Rage Against The Machine y los Smashing Pumpkins, siempre tuvimos ese amor por el metal de los ochenta”.

Bellamy explicó entonces cómo pasó de Iron Maiden a otro tipo de metal que “rápidamente se hizo bastante más pesado”.

“‘Phantom Of The Opera‘ no se siente tan pesada o abiertamente clásica como otras canciones de metal. Sin embargo, sigue teniendo algo de rabia y miedo. Por eso Maiden es una banda a la que siempre hemos admirado”.

“Ese uso de la escala armónica menor y el enfoque progresivo de los arreglos es algo que compartimos, aunque nunca hayamos sonado como ellos y vivamos en un género diferente. Les tenemos mucho respeto como músicos, especialmente a Steve Harris, que es uno de los mejores bajistas del mundo”.

“Después escuche bandas como Deftones. No llamaría necesariamente metal a Rage Against The Machine, pero son de mis favoritos. Alguien me puso algo de Gojira hace un tiempo y me aficioné a ellos. Estoy seguro de que algo de eso se coló”.

