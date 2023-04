Fue en diciembre del 2020 que Sir Paul McCartney lanzó su último material discográfico, McCartney III y, como parte de las actividades promocionales, el ex-Beatle se enfrascó en una interesante sesión de preguntas y respuestas a través de Reddit, en dónde no sólo contestó preguntas sobre su último trabajo, si no de su trayectoria artística en general.

Después de despejar algunas dudas sobre la dinámica de trabajo que siguió para componer ‘McCartney III’; Sir Paul reveló que se mantiene al día con la escena musical contemporánea, y enumeró algunos de sus actos favoritos.

Respondiendo a un fan que le preguntó: “¿Hay algún artista más reciente que escuches?”, a lo que Paul McCartney escribió:

Tengo suerte. Tengo un amigo que me envía música nueva que me ayuda a estar en contacto con la escena moderna. Así que escucho a gente como Dominic Fike, Beck, St. Vincent y Khruangbin. También escucho un montón de oldies clásicos, desde el rock and roll hasta soul y R&B, con una pizca de música clásica de vez en cuando. Vía Reddit.

Los 4 artistas modernos favoritos de Paul McCartney

Dominic Fike

St. Vincent

Beck

Khruangbin

Durante la amplia sesión de preguntas y respuestas, Paul McCartney también reveló cuál programa de televisión ha estado viendo durante la cuarentena (“Peaky Blinders, que todo el mundo me dijo que era genial, pero nunca llegué a verla. Así que me puse a verla. Y tenían razón. Es genial”). Su canción favorita de George Harrison (“Here Comes The Sun”. Es una canción brillante y el tipo de canción que es realmente buena en tiempos como estos”) y abordó vagamente cuándo fue la última vez que vio a John Lennon en persona.

“Creo que fue en una visita a Nueva York y, por desgracia, no recuerdo el año, así que tendría que decir ‘Some Time in New York'”, escribió.

Puedes leer todas las respuestas de Paul McCartney a través de Reddit por aquí.