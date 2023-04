Uno no se imaginaría que después de tantos años, Dave Mustaine seguiría tan dolido y nostálgico por Metallica y James Hetfield. Tanto así que recientemente Loudwire reportó que hace poco, el líder de Megadeth confesó arrepentirse de haberse peleado físicamente con él.

El comentario llegó durante una entrevista el pasado 21 de septiembre para Revolver, donde Mustaine compartió uno de los muchos altercados que tuvieron durante los inicios de la banda.

De todas las peleas, esta sí tiene fecha: en 1983 Hetfield se hartó de las actitudes pedantes de Dave quien llegaba alcoholizado y con sus perros al ensayo, quienes causaban un desastre un poco más nefasto que el que él hacía en su borrachera; así que al momento de platicar, Mustaine lo golpeó y se salió del cuarto de ensayo.

Ahora haciendo memoria, Dave se arrepiente de eso ahora que Hetfield tuvo un breakdown en el escenario en el que confesó que la presión era tanta, que a veces se sentía inseguro de poder seguir tocando y cantando como antes, pues siente que desde el día #01, él fue un bully con él y un retractor que debió haberlo apoyado.

“James siempre será uno de mis guitarristas favoritos y alguien con quien disfruté y disfrutaría tocar. Todos ellos, porque si no fuera así, simplemente lo diría y se acabó. Pero en verdad los extraño; ojalá las cosas hubieran sido diferentes.



Fue una estupidez haber llevado a mis mascotas al ensayo y haberlo golpeado. Realmente lo respeto a él y respeto a su música, tanto así que no me importa que esté en Metallica, me importa él como ser humano”.