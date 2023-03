Como novio infiel que te engaña, likea otras fotos, lo cachas y corres de la casa para que luego venga con flores y lo perdones, Ticketmaster ha vuelto a embaucar a sus usuarios tras sumar una serie desesperada de cargos por servicio para exprimirles la mayor cantidad de dinero posible con el concierto de The Cure.

Luego de que Robert Smith compartiera con su público que medidas se estaban tomando para evitar que la boletera estafara a sus fans, como lo hizo con Taylor Swift y Bad Bunny, donde la plataforma misma vendió dos veces los mismos lugares en su sistema, y permitió la reventa a tal grado que en el Estado Azteca, los boletos falsos dejaron la primera noche del conejo malo a la mitad, los candados de seguridad solamente lograron cubrir las fechorías de los revendedores (haciendo los boletos intransferibles) más no las de Ticketmaster.

¿Que cómo nos atrevemos a decir eso? Mira nada más lo bonito que es quemar tu plata con este monopolio:

La gira que arrancará este próximo 10 de mayo en el Smoothie Center de New Orleans, recorrerá gran parte de los EE.UU. para, eventualmente y con los dedos cruzados frente a la gracia de Dios, se anuncie una gira por Latinoamérica que, naturalmente, primero tocaría tierras mexicanas.

Pero para eso falta mucho, de momento, veamos si Ticketmaster no cobra un cargo extra por respirar y que si The Cure llega a México, los boletos no cuesten $45,000.00 mxn en general.

